Ronaldo reiður og kallar eftir því að fólk fái bann - Sungu um Jota

Cristiano Ronaldo hefur kallað eftir því að stuðningsmenn sem beindu ósmekklegum söngvahrópum um Diogo Jota að Ruben Neves verði bannaðir frá knattspyrnuleikjum ævilangt.
Atvikið átti sér stað í leik Al-Hilal og Al-Taawoun í Sádi-Arabíu um helgina. Stuðningsmenn Al-Taawoun hrópuðu ítrekað nafn Jota í átt að Neves, sem var náinn vinur hans og bar kistu hans við útförina.
Neves brást illa við og gaf stuðningsmönnunum til kynna að „Guð væri að fylgjast með þeim“ áður en hann klappaði kaldhæðnislega.
„Ég vona bara að þeir fari ekki að biðja seinna,“ sagði Neves eftir leik.
Ronaldo tók undir gagnrýnina á samfélagsmiðlum.
„Deildin verður að bregðast við og refsa svona hegðun. Þetta er ekki lengur fótbolti og það verða að vera mörk. Fólk sem hagar sér svona ætti aldrei aftur að fá að koma inn á völl,“ skrifaði Ronaldo.
Sumir hafa haldið því fram að hrópin hafi átt að vera til heiðurs Jota, en þau voru engu að síður harðlega gagnrýnd.
Al-Hilal vann leikinn 6-0, þar sem Neves lagði upp fyrsta markið og Gabriel Martinelli skoraði þrennu.