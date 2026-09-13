Onlyfans stjarna uppljóstrar um þekktan mann sem borgaði henni - Furðuleg blæti hans vekja undrun

Shane Duffy, fyrrverandi leikmaður meðal annars Brighton, Everton, Celtic og Norwich, hefur ratað í breska fjölmiðla vegna ásakana OnlyFans-fyrirsætunnar Kelly Blake.
Blake segir í samtali við The Sun að Duffy hafi greitt henni samtals 1.100 pund, um 190 þúsund krónur, fyrir myndsímtal sem hafi staðið yfir í um fimm klukkustundir.
Samkvæmt frásögn hennar sagði Duffy henni að hún minnti sig á fyrrverandi kærustu sína. Blake heldur því fram að hann hafi beðið hana um að fara úr fötunum og síðan klæðast nærfötum, helst bláum. Hún segir Duffy hafa legið í sófa á meðan símtalinu stóð og jafnframt beðið hana um að taka upp tvö myndbönd til viðbótar.
Blake segir greiðslurnar hafa komið í þremur færslum, 300, 200 og 600 pundum, snemma morguns.
Hún heldur því jafnframt fram að Duffy hafi síðar sent henni skilaboð og sagt að hann gæti ekki hætt að hugsa um það sem gerðist. Þá hafi hann boðið henni að koma til Írlands til að hitta sig.
Blake segir símtalið hafa átt sér stað 25. ágúst en samskipti þeirra hafi hafist fyrr á árinu eftir að Duffy sá myndir af henni á samfélagsmiðlum.
Duffy hefur svarað umfjölluninni og hafnar hluta ásakananna.
„Sumt af því sem hefur verið sagt eru sögusagnir, ásakanir eða útgáfur af atburðum sem ég tel ekki réttar,“ sagði Duffy.
Hann tók jafnframt fram að hann og Blake hefðu aðeins verið vinir og aldrei verið í ástarsambandi.