Dómarasamtökin hafa samband við United - Viðurkenna mistök í marki dagsins

Pro Ref hefur viðurkennt að mistök hafi verið gerð þegar sigurmark Erling Haaland gegn Manchester United var dæmt gilt í borgarslagnum á Old Trafford.
Markið kom á 60. mínútu. Dómarateymið dæmdi upphaflega rangstöðu á Haaland en VAR komst að þeirri niðurstöðu að Norðmaðurinn hefði verið réttstæður.
Deilan snerist hins vegar um Enzo Fernandez, sem var í rangstöðu og virtist hafa áhrif á Lisandro Martinez í aðdraganda marksins.
Í yfirlýsingu Pro Ref segir að þar sem Fernandez hafi ekki snert boltann hafi þurft að meta hvort hann hefði haft áhrif á varnarmann United.
„VAR áttaði sig ekki á líklegum áhrifum stöðu Fernandez og hefði átt að mæla með því að dómarinn færi sjálfur í skjáinn,“ segir í yfirlýsingunni.
Pro Ref hefur haft samband við Manchester United og viðurkennt að um „ranga dómgreind“ hafi verið að ræða.
Atvikið verður nú tekið til formlegrar skoðunar.
Michael Carrick, stjóri United, gagnrýndi ákvörðunina harðlega eftir leik og sagði skýringu VAR hafa verið „ótrúlega“.
Haaland skoraði eina mark leiksins og Manchester City vann því 1-0 sigur.