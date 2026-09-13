Carrick gjörsamlega trylltur og hefur áhyggjur af þeim sem dæma

Michael Carrick, stjóri Manchester United, var afar ósáttur við ákvörðun VAR að dæma sigurmark Erling Haaland gilt í 1-0 tapi gegn Manchester City.
Markið kom á 60. mínútu og var upphaflega dæmt af vegna rangstöðu. Eftir VAR-skoðun var niðurstaðan hins vegar sú að Haaland hefði verið réttstæður.
Enzo Fernandez var hins vegar í rangstöðu í teignum og United-menn töldu hann hafa truflað Lisandro Martinez. Enska úrvalsdeildin útskýrði eftir leik að Fernandez hefði ekki leikið boltanum og því ekki haft áhrif á dóminn.
Carrick var langt frá því að vera sannfærður.
„Ég er ruglaður. Við erum með fólk inni á skrifstofum með alla þessa skjái til að taka svona ákvarðanir,“ sagði Carrick.
„Ef þetta er túlkunin á því að hafa ekki áhrif á leikinn þá hefur ég verulegar áhyggjur. Þetta er ótrúleg skýring.“
Carrick viðurkenndi að ákvörðunin breyti ekki öllu tímabilinu en sagði hana hafa haft gríðarleg áhrif á leikinn.
„Stór augnablik í svona leikjum hafa mikil áhrif. Við gerðum margt vel og vorum að vaxa inn í leikinn,“ sagði Carrick.
United situr í 13. sæti eftir erfiða byrjun á tímabilinu.