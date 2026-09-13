Arsenal skoðar vonarstjörnu Argentínu - Seldur frá Real í sumar

Arsenal er sagt fylgjast náið með Nico Paz hjá Como og gæti reynt að fá argentínska miðjumanninn í janúar.
Paz, sem er 22 ára, hefur vakið mikla athygli frá því hann yfirgaf Real Madrid og gekk til liðs við Como árið 2024. Hann hefur orðið lykilmaður í liði Cesc Fabregas og hjálpað félaginu að komast í Meistaradeildina.
Stóra hindrunin fyrir Arsenal gæti verið Real Madrid. Spænska stórveldið er með endurkaupsákvæði upp á tæplega 69 milljónir punda sem tekur gildi næsta sumar.
Como greiddi um 51,5 milljónir punda til að öðlast fullt eignarhald á Paz, en Real tryggði sér um leið sterka stöðu varðandi framtíð hans.
Paz skoraði 12 mörk og lagði upp sex í Serie A á síðasta tímabili og hefur byrjað þetta tímabil vel.
Samningur hans við Como gildir til sumarsins 2028.