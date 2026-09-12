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Þróttur kom til baka og er bikarmeistari í fyrsta sinn

Helgi Fannar Sigurðsson
Laugardaginn 12. september 2026 18:00
Þróttur fagnar sigurmarkinu. Skjáskot: RÚV

Þróttur er bikarmeistari í fyrsta sinn eftir að liðið vann Grindavík/Njarðvík í spennandi úrslitaleik í dag.

Mörkin létu standa á sér lengi vel en Ása Björg Einarsdóttir kom Grindavík/Njarðvík þó nokkuð verðskuldað yfir þegar um tuttugu mínútur lifðu leiks.

Það dró aftur til tíðinda skömmu síðar þegar Þróttarar fengu víti. Sæunn Björnsdóttir fór á punktinn og skoraði.

Nokkrum mínútum síðar skoraði Unnur Dóra Bergsdóttir svo sigurmark leiksins fyrir Þrótt. 

Lokatölur 2-1 og það verða Þróttarar sem fagna í kvöld.

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