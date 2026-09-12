Þróttur kom til baka og er bikarmeistari í fyrsta sinn

Þróttur er bikarmeistari í fyrsta sinn eftir að liðið vann Grindavík/Njarðvík í spennandi úrslitaleik í dag.
Mörkin létu standa á sér lengi vel en Ása Björg Einarsdóttir kom Grindavík/Njarðvík þó nokkuð verðskuldað yfir þegar um tuttugu mínútur lifðu leiks.
Það dró aftur til tíðinda skömmu síðar þegar Þróttarar fengu víti. Sæunn Björnsdóttir fór á punktinn og skoraði.
Nokkrum mínútum síðar skoraði Unnur Dóra Bergsdóttir svo sigurmark leiksins fyrir Þrótt.
Lokatölur 2-1 og það verða Þróttarar sem fagna í kvöld.