Vill sjá þetta frá Alberti í vetur - „Kannski gerist það núna“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt sem skiptir máli í Íþróttavikunni á 433/DV.
Albert Guðmundsson skoraði sigurmark í sínum fyrsta leik fyrir Lazio eftir að hafa aðeins verið í nokkrar mínútur inni á vellinum.
„Þetta eru góðar fréttir fyrir okkur Íslendinga og landsliðið og Albert er búinn að ná bláa hluta Rómarborgar rækilega á sitt band,“ sagði Helgi, en landsliðið hefur leik í Þjóðadeildinni á næstunni.
Hörður tók til máls.
„Vonandi getur Albert haldist heill og verið í stóru hlutverki. Hann er 29 ára, á besta aldri, með alla hæfileika heimsins. Eina svekkelsið mitt er bara að hann hafi ekki enn þá náð á toppinn, maður bjóst við því að þessi gæi færi alla leið. Þarna er ég ekki að gera lítið úr dvöl hans á Ítalíu og Hollandi, ég bara hélt hann færi alveg á toppinn, Inter, Juventus, Dortmund eða þess háttar.
Kannski gerist það núna, vonandi á hann bara geggjað tímabil með Lazio. Ég vil sjá hans hæfileika spila honum þangað sem þeir eiga að geta gert, það er punkturinn, án þess að gera lítið úr því sem hann hefur afrekað hingað til,“ sagði Hörður.
„Það er aldrei of seint fyrir menn að eiga gott tímabil á Ítalíu. Juventus gæti komið og bankað þó hann verði orðinn 33 ára,“ benti Helgi á að endingu.
Þátturinn er í spilaranum.