Veltu fyrir sér framhaldinu á Hlíðarenda - Fær Halldór öll lyklavöld?

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt sem skiptir máli í Íþróttavikunni á 433/DV.
Það eru breytingar framundan á Hlíðarenda og Halldór Árnason tekur við af Chris Brazell sem aðalþjálfari karlaliðsins.
Styrmir Þór Bragason, formaður knattspyrnudeildar Vals, vildi lítið gefa upp um hversu miklar mannabreytingar yrðu í viðtali við Fótbolta.net á dögunum.
Miðillinn kvaðst hafa heimildir fyrir því að Brazell fari og einnig Gareth Owen, yfirmaður knattspyrnumála. Styrmir sagði þó að öllu óbreyttu yrði Owen áfram.
„Það voru miklar breytingar hjá Val síðasta vetur og þó það verði einhver yfirmaður knattspyrnumála áfram hlýtur Dóri að setja sitt handbragð ansi hressilega á þetta,“ sagði Helgi áður en Hörður tók til máls.
„Ég held að Dóri fái bara öll lyklavöld. Ég held að þetta verði ekki ósvipað og í KR, þar sem Óskar Hrafn er einvaldur. Halldór er af sama skóla, lærði mikið af Óskari og vill fá að hafa hlutina hjá sér. Ég held að Halldór muni búa til algjörlega nýtt teymi á Hlíðarenda,“ sagði hann og Helgi tók undir.
„Kannski er líka bara þörf á. Það er ansi súr stemning yfir Hlíðarenda og ég held að Dóri geti komið inn og gert þetta spennandi aftur,“ sagði hann.
„Klárlega. Og maður heyrir að það eru leikmenn sem vilja fara í Val sem hefðu ekki gert það nema því Dóri er mættur til starfa,“ sagði Hörður að endingu.
Þátturinn er í spilaranum.