Var orðaður við United en er nú nálægt því að skrifa undir

Aston Villa vinnur að því að gera nýjan samning við Ian Maatsen vegna áhuga Manchester United á Hollendingnum í sumar. Football Insider segir frá.
United skoðaði Maatsen sem mögulega styrkingu í stöðu vinstri bakvarðar undir lok félagaskiptagluggans en ekkert varð af skiptum.
Maatsen er samningsbundinn Villa til ársins 2030 en félagið vill bæta kjör hans til að geirnegla framtíð leikmannsins þar. Viðræður um nýjan samning eru sagðar langt komnar.
United leitaði víða að vinstri bakverði í sumar og hafði einnig augastað á Lewis Hall hjá Newcastle og Alejandro Balde hjá Barcelona. Mun félagið halda áfram að leita.