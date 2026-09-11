United sviptir hundruð stuðningsmanna miðum á Old Trafford

Manchester United hefur svipt 685 stuðningsmenn ársmiðum sínum sem hluta af umfangsmikilli aðgerð félagsins gegn ólöglegri endursölu miða.
Að auki hafa 464 stuðningsmenn til viðbótar fengið viðurlög eða formlegar viðvaranir vegna meintra brota á reglum félagsins.
United segir að aðgerðirnar hafi skilað árangri og að tekist hafi að „brjóta upp stór skipulögð net“ sem hafi stundað endursölu miða.
Herferðin hefur þó verið umdeild og sumir stuðningsmenn hafa gagnrýnt félagið fyrir hvernig staðið hefur verið að rannsóknunum og refsingunum.
Félagið hefur á undanförnum misserum hert verulega eftirlit með miðasölu í kringum Old Trafford og vill með því koma í veg fyrir að miðar rati á svartan markað.