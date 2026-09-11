Telur að ljót staða gæti komið upp á næstu vikum - „Ég er forvitinn“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt sem skiptir máli í Íþróttavikunni á 433/DV.
Stjarnan og Valur spila í neðri hluta Bestu deildar karla eftir tvískiptingu, sem er langt frá væntingum.
„Ég er forvitinn um eitt, og mig grunar að það gæti orðið ljótt, hvernig mætingin verður á heimaleiki Vals og Stjörnunnar,“ sagði Helgi.
„Að því sögðu trúi ég ekki öðru en að Eyjamenn og Akureyringar á höfuðborgarsvæðinu mæti vel á þessa leik,“ sagði Hörður þá, en Þór, KA og ÍBV eru í harðri fallbaráttu og munu spila við þessi lið.
Þátturinn er í spilaranum.