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Svona myndi Gary Neville stilla upp liði United í stórleiknum á sunnudag

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 11. september 2026 13:00

Gary Neville hefur gefið Michael Carrick ráð fyrir stórleik Manchester United og Manchester City á Old Trafford á sunnudag og valið það sem hann telur vera sterkasta byrjunarlið United.

Neville myndi stilla upp Senne Lammens í marki, Diogo Dalot, Luke Shaw, Harry Maguire og Lisandro Martinez í vörn. Á miðjunni yrðu Youri Tielemans og Kobbie Mainoo.

Framar á vellinum myndi hann tefla fram Marcus Rashford, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha og Bruno Fernandes.

„Fyrir mér er þetta besta lið Manchester United,“ sagði Neville.

Hann benti þó á að breyting gæti orðið nauðsynleg þegar Carlos Baleba snýr aftur úr meiðslum.

„Eina sem ég sé gerast á endanum er að við verðum að taka einn af þessum fjórum sóknarmönnum út og spila með þrjá á miðjunni.“

Neville segir United þurfa að verða þéttara varnarlega.

„Hvernig verðum við traustari án þess að breyta leikkerfinu? Við getum ekki haldið áfram að fá á okkur mörk í hverjum leik. Ef það heldur áfram verðum við ekki í Meistaradeildinni.“

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