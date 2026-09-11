Svona myndi Gary Neville stilla upp liði United í stórleiknum á sunnudag

Gary Neville hefur gefið Michael Carrick ráð fyrir stórleik Manchester United og Manchester City á Old Trafford á sunnudag og valið það sem hann telur vera sterkasta byrjunarlið United.
Neville myndi stilla upp Senne Lammens í marki, Diogo Dalot, Luke Shaw, Harry Maguire og Lisandro Martinez í vörn. Á miðjunni yrðu Youri Tielemans og Kobbie Mainoo.
Framar á vellinum myndi hann tefla fram Marcus Rashford, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha og Bruno Fernandes.
„Fyrir mér er þetta besta lið Manchester United,“ sagði Neville.
Hann benti þó á að breyting gæti orðið nauðsynleg þegar Carlos Baleba snýr aftur úr meiðslum.
„Eina sem ég sé gerast á endanum er að við verðum að taka einn af þessum fjórum sóknarmönnum út og spila með þrjá á miðjunni.“
Neville segir United þurfa að verða þéttara varnarlega.
„Hvernig verðum við traustari án þess að breyta leikkerfinu? Við getum ekki haldið áfram að fá á okkur mörk í hverjum leik. Ef það heldur áfram verðum við ekki í Meistaradeildinni.“