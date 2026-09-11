Snýr aftur í enska boltann - Er að koma ferlinum af stað eftir alvarlegt bílslys

Michail Antonio er genginn til liðs við Watford á frjálsri sölu og hefur skrifað undir eins árs samning.
Hinn 36 ára gamli framherji hafði æft með Watford síðasta mánuðinn en hann lék síðast með Al-Sailiya í Katar í apríl.
Antonio yfirgaf West Ham sumarið 2025 eftir tíu ár hjá félaginu. Hann hafði fótbrotnað í alvarlegu bílslysi í desember 2024 og sneri síðar aftur til æfinga hjá West Ham. Var það hluti af endurhæfingu hans.
Hann var nálægt því að ganga til liðs við Brentford en sleit kálfavöðva daginn áður en hann átti að skrifa undir og ekkert varð af þeim félagaskiptum.
Antonio fær treyju númer 18 hjá Watford og gæti verið í hópnum gegn Stoke á morgun, fáist leikleyfi í tæka tíð.