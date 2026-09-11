Slapp á ótrúlegan hátt ómeiddur í morgun - Velti Land Rover bifreið sinni

Hull City hefur staðfest að Sorba Thomas hafi sloppið ómeiddur úr alvarlegu umferðarslysi nálægt æfingasvæði félagsins.
Myndir af bíl leikmannsins fóru í mikla dreifingu á samfélagsmiðlum en þar mátti sjá gráan Land Rover Defender liggja á þakinu á íbúðargötu.
„Hull City er fegið að geta staðfest að Sorba Thomas sé ómeiddur eftir umferðarslys nálægt æfingasvæði félagsins í Cottingham,“ sagði í yfirlýsingu frá félaginu.
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Hull bætti við að Thomas hefði ekki orðið fyrir neinum meiðslum og komist algjörlega óskaddaður út úr bílnum.
Thomas, sem er 27 ára landsliðsmaður Wales, gekk til liðs við Hull í sumar frá Stoke City fyrir um tíu milljónir punda.