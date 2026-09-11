Sendi mynd af konu í baði í spjallhóp og sagðist geta útvegað fjölda vændiskvenna - Eyddi skilaboðunum fljótt

Yaya Toure var rekinn úr Soccer Aid góðgerðarleiknum árið 2020 eftir óviðeigandi skilaboð sem hann sendi liðsfélögum sínum í WhatsApp-hópi. The Upshot rifjar málið upp.
Þessi fyrrverandi leikmaður Manchester City birti klámfengið myndband af nakinni konu í baði í hópnum og sagðist geta útvegað 19 konur til að koma á hótel liðsins. Bæði karlar og konur úr leikmannahópnum voru í spjallinu og bárust fjölmargar kvartanir í kjölfarið.
Toure eyddi skilaboðunum skömmu síðar og baðst afsökunar en var engu að síður látinn hætta við þátttöku í leiknum.
„Ég vil biðja alla sem komu að Soccer Aid afsökunar á óviðeigandi brandara sem ég sé mjög eftir. Þetta átti að vera grín en ég hugsaði ekki nægilega vel um hvernig öðrum þátttakendum myndi líða,“ sagði Toure.
Hann tók jafnframt fulla ábyrgð á málinu.
„Ég er fullorðinn maður og ætti ekki að taka þátt í svona gríni. Ég biðst innilega afsökunar á mistökum mínum.“
Skipuleggjendur Soccer Aid sögðu hegðunina ekki samræmast gildum góðgerðarleiksins og því hefði verið rétt að Toure drægi sig úr verkefninu.