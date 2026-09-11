Segir þetta frábærar fréttir fyrir íslenska landsliðið

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt sem skiptir máli í Íþróttavikunni á 433/DV.
Daníel Tristan Guðjohnsen virtist á útleið frá Malmö í sumarglugganum en fór það svo að annar framherji var seldur. Landsliðsmaðurinn byrjaði svo næsta leik.
„Þetta eru góð tíðindi fyrir landsliðið,“ sagði Helgi, en íslenska landsliðið á leiki í Þjóðadeildinni á næstu vikum.
„Daníel þarf bara að grípa gæsina og þá eru honum allir vegir færir. Hann er bara á góðum stað þarna og þarf að stimpla sig inn í vetur. Þá verður hann fljótur að klífa upp stigann,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.