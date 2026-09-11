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DV
433

Segir stöðuna hér á landi glórulausa - „Sennilega einsdæmi í heiminum“

433
Laugardaginn 12. september 2026 09:00
Mynd: Sigtryggur Ari

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt sem skiptir máli í Íþróttavikunni á 433/DV.

Lengjudeild karla lauk á dögunum fyrir flest lið en Besta deild karla er spiluð nánast út allan október.

„Þetta er glórulaust þegar maður sér þetta svart á hvítu. Þetta eru um tveir mánuðir lengur sem Besta deildin er. Þetta er afar sérstakt og sennilega einsdæmi í heiminum,“ sagði Hörður.

Hann vill einnig sjá breytt fyrirkomulag í Bestu deildinni þar sem tvískipting hefur ekki búið til mikla spennu.

„Þetta eru fimm ár og efri hlutinn hefur einu sinni verið spennandi. Nú eru leikir sjö vikur í röð sem maður hefur nánast ekki áhuga á að horfa á,“ sagði hann áður en Helgi tók til máls.

„Menn eru farnir að grípa sterkt í það hálmstrá að 2. sætið gefi betra Evrópusæti en 3. sætið, sem það gerir, en við viljum kannski ekki að það sé aðalspennan.“

Þátturinn er í spilaranum.

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