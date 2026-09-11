Réttarhöld í fullum gangi: Hótuðu og beittu ólétta konu ofbeldi - Höfðu mikil verðmæti á brott

Gianluigi Donnarumma og Alessia Elefante, sem þá var ólétt, urðu fyrir skelfilegu vopnuðu ráni á heimili sínu í París árið 2023. Málið er nú fyrir dómstólum í Frakklandi.
Donnarumma, sem þá lék með Paris Saint-Germain en er nú hjá Manchester City, svaf þegar ræningjar brutust inn í íbúð þeirra á Avenue Montaigne.
Samkvæmt framburði markvarðarins vaknaði hann við mann sem sagði honum að hafa hljótt. Í kjölfarið var hann sleginn í andlitið með hnúajárni og honum hótað með hnífi.
Ræningjarnir kröfðust úra og peninga. Donnarumma benti þeim á Audemars Piguet úr, en Elefante afhenti þeim Cartier úr, skartgripi og tvö þúsund evrur í reiðufé.
Elefante sagði lögreglu að mennirnir hefðu einnig krafist kóða að peningaskáp. Þegar hún sagðist ekki kunna hann og að skápurinn væri tómur hefðu þeir orðið reiðir.
„Þeir toguðu í hárið á mér og einn þeirra sló mig á lærin. Ég sagði þeim að ég væri ólétt en þeir héldu áfram,“ sagði hún.
Donnarumma gaf þeim síðar kóðann, en skápurinn reyndist tómur. Ræningjarnir komust undan með lykla að Mercedes og Lamborghini, reiðufé, úr og lúxustöskur.
Tveir menn eru sakaðir um að hafa skipulagt ránið úr fangelsi en neita sök. Tveir aðrir, sem voru undir 18 ára aldri þegar ránið átti sér stað, hafa þegar verið dæmdir í þriggja og fjögurra ára fangelsi.
Réttarhöldin standa enn yfir.