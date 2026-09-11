Ótrúleg byrjun Norðmannsins - Telur að þetta fari í gegnum huga hans

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt sem skiptir máli í Íþróttavikunni á 433/DV.
Martin Ödegaard hefur farið stórkostlega af stað með Arsenal, þar sem hann er fyrirliði, á tímabilinu.
„Hann var frekar slakur á síðasta tímabili og fréttir framan af sumri voru á þann veg að Arteta væri jafnvel að íhuga að losa sig við hann. En HM gerði honum gott og hann hefur verið stórkostlegur í síðustu leikjum,“ sagði Hörður, en Ödegaard var jafnframt frábær með norska landsliðinu sem fór alla leið í 8-liða úrslit HM í sumar.
„Ég hef heyrt að hann sé sár yfir því að hafa í raun ekki spilað neina alvöru rullu á síðasta tímabili, þegar liðið varð meistari, hann vill vera aðalkallinn í þetta skiptið,“ sagði Helgi.
Þátturinn er í spilaranum.