Ólafur Ingi: „Þetta er léttir ef ég á að vera alveg hreinskilinn“

„Þetta er léttir ef ég á að vera alveg hreinskilinn,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðabliks við RÚV eftir sigur á Aftureldingu í bikarúrslitum í kvöld.
Blikar komust í 2-0 í fyrri hálfleik en Afturelding minnkaði muninn í þeim seinni og setti spennu í leikinn.
„Ég er gríðarlega ánægður með það sem við lögðum í þetta. Þetta var full close. Við vorum með góða stjórn á fyrri hálfleiknum en við urðum smá passívir í seinni hálfleik, sem hleypir þeim inn í þetta.
Ég ætla samt ekkert að pæla í því sem hefði betur mátt fara. Ég er bara gríðarlega ánægður með að vinna þennan titil,“ sagði Ólafur enn fremur. Sagði hann titilinn þá kærkominn eftir erfitt tímabil í deildinni, þar sem liðið hefur valdið vonbrigðum.