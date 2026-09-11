Óásættanleg staða hafi komið upp suður með sjó - „Algjörlega stjörnugalið“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt sem skiptir máli í Íþróttavikunni á 433/DV.
Hörður furðar sig á því að lokaumferð fyrir tvískiptingu í Bestu deildunum sé ekki spiluð á sama tíma. Þetta hafi átt sérstaklega við í kvennaflokki í ár.
„Grindavík/Njarðvík var að fara í bikarúrslitaleik og eðlilega með hugann við það gegn Val á sunnudeginum. Af hverju er þessi umferð spiluð á þremur dögum?
Þór/KA tapaði fyrir FH og þegar það varð ljóst varð það jafnframt ljóst að Grindavík/Njarðvík mætti tapa fyrir Val, þær gætu ekki endað í neðri hlutanum. Ef Þór/KA hefði unnið hefðu þær þurft að gera eitthvað,“ sagði hann og hélt áfram.
„Mér finnst þetta algjörlega stjörnugalið, þegar þetta skiptir svona miklu máli. Grindavík/Njarðvík tapaði bara leiknum því þær vissu að þær mættu það.“
Þátturinn er í spilaranum.