Nokkurra milljóna sekt fyrir hatur gegn samkynhneigðum

Hull City hefur verið sektað um 30 þúsund pund vegna söngva sem innihéldu hatur gegn samkynhneigðum í bikarleik gegn Chelsea í febrúar.
Hull tapaði leiknum 4-0 en stuðningsmenn voru ítrekað varaðir við í hátalarakerfi vallarins og á skjám hans vegna söngvanna. Þrír einstaklingar voru handteknir vegna málsins.
Enska knattspyrnusambandið ákærði Hull fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir niðrandi og móðgandi hegðun stuðningsmanna. Félagið hefur samþykkt ákæruna og sektina sem henni fylgir.
„Hull City fordæmir harðlega móðgandi og óviðunandi orðalag þeirra stuðningsmanna sem báru ábyrgð,“ segir í yfirlýsingu félagsins.
Þrír stuðningsmenn Hull hafa jafnframt verið settir í að minnsta kosti þriggja ára bann frá leikjum félagsins.
Hull mætir Chelsea aftur á Stamford Bridge í ensku úrvalsdeildinni á morgun og hefur hvatt stuðningsmenn sína til að haga sér í þetta skiptið.