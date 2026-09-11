Hafa samband
DV
433

Nokkurra milljóna sekt fyrir hatur gegn samkynhneigðum

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 11. september 2026 19:30
Mynd/Getty

Hull City hefur verið sektað um 30 þúsund pund vegna söngva sem innihéldu hatur gegn samkynhneigðum í bikarleik gegn Chelsea í febrúar.

Hull tapaði leiknum 4-0 en stuðningsmenn voru ítrekað varaðir við í hátalarakerfi vallarins og á skjám hans vegna söngvanna. Þrír einstaklingar voru handteknir vegna málsins.

Enska knattspyrnusambandið ákærði Hull fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir niðrandi og móðgandi hegðun stuðningsmanna. Félagið hefur samþykkt ákæruna og sektina sem henni fylgir.

„Hull City fordæmir harðlega móðgandi og óviðunandi orðalag þeirra stuðningsmanna sem báru ábyrgð,“ segir í yfirlýsingu félagsins.

Þrír stuðningsmenn Hull hafa jafnframt verið settir í að minnsta kosti þriggja ára bann frá leikjum félagsins.

Hull mætir Chelsea aftur á Stamford Bridge í ensku úrvalsdeildinni á morgun og hefur hvatt stuðningsmenn sína til að haga sér í þetta skiptið.

Fleiri fréttir