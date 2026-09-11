Magnús Már stoltur og vildi fimm mínútur í viðbót - „Mér fannst við betri í leiknum“

Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, var að vonum svekktur, en þó stoltur, eftir 2-1 tap gegn Breiðabliki í bikarúrslitum í kvöld.
„Ég held ég hafi aldrei verið stoltari af því að vera Mosfellingur. Við erum að horfa á einn stærsta leik í bikarúrslitum í mætingu,“ sagði hann við RÚV eftir leik.
Blikar komust í 2-0 en Afturelding minnkaði muninn og skapaði færin til að jafna.
„Mér fannst við betri í leiknum. Við áttum meira nær teigunum en þeir í teigunum í stóru mómentunum. En úti á velli fannst mér við miklu betri. Það er synd að fá ekki fimm mínútur í viðbót, þá held ég að við hefðum tekið þetta.“
Afturelding spilaði í Lengjudeildinni í sumar en er komið í deild þeirra bestu á ný.
„Við erum á góðri leið sem lið. Við þurfum að taka enn stærri skref á næsta ári, festa okkur í sessi í Bestu deildinni. Það er allt til staðar til þess,“ sagði Magnús við RÚV.