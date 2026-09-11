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DV
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Liverpool vildi kaupa leikmann sem endaði hjá Chelsea í sumar

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 11. september 2026 16:00

Liverpool hafði áhuga á ítalska varnarmanninum Marco Palestra áður en hann gekk til liðs við Chelsea frá Atalanta.

Samkvæmt The Athletic fylgdust forráðamenn Liverpool með hinum 21 árs gamla Palestra en félagið þurfti á þeim tíma að forgangsraða öðrum stöðum í leikmannahópnum.

Það varð til þess að Liverpool fór ekki alla leið í baráttunni um leikmanninn og Chelsea nýtti tækifærið til að ganga frá kaupum á honum.

Palestra er talinn afar efnilegur varnarmaður og hafði vakið athygli með frammistöðu sinni á Ítalíu áður en hann færði sig yfir í ensku úrvalsdeildina.

Liverpool verður því að fylgjast með honum úr fjarlægð eftir að Chelsea tryggði sér þjónustu hans.

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