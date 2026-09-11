Liverpool vildi kaupa leikmann sem endaði hjá Chelsea í sumar

Liverpool hafði áhuga á ítalska varnarmanninum Marco Palestra áður en hann gekk til liðs við Chelsea frá Atalanta.
Samkvæmt The Athletic fylgdust forráðamenn Liverpool með hinum 21 árs gamla Palestra en félagið þurfti á þeim tíma að forgangsraða öðrum stöðum í leikmannahópnum.
Það varð til þess að Liverpool fór ekki alla leið í baráttunni um leikmanninn og Chelsea nýtti tækifærið til að ganga frá kaupum á honum.
Palestra er talinn afar efnilegur varnarmaður og hafði vakið athygli með frammistöðu sinni á Ítalíu áður en hann færði sig yfir í ensku úrvalsdeildina.
Liverpool verður því að fylgjast með honum úr fjarlægð eftir að Chelsea tryggði sér þjónustu hans.