Líkur á að hann vilji fara frá Arsenal í janúar - Tvö stórlið hafa áhuga

Martin Zubimendi gæti óskað eftir því að yfirgefa Arsenal í janúar eftir að hafa misst sæti sitt í byrjunarliði félagsins.
Samkvæmt TeamTalk fylgjast bæði Chelsea og Real Madrid með stöðu spænska miðjumannsins, sem er 27 ára.
Zubimendi hefur ekki verið jafn fastur maður í byrjunarliði Arsenal að undanförnu og óvissa er því sögð ríkja um framtíð hans hjá félaginu.
Ef staða hans breytist ekki á næstu mánuðum er talið mögulegt að hann þrýsti á um félagaskipti þegar janúarglugginn opnar.
Chelsea gæti þá reynt að halda honum í ensku úrvalsdeildinni, en áhugi Real Madrid gæti einnig reynst freistandi fyrir spænska landsliðsmanninn.
Framtíð Zubimendi gæti því orðið eitt af umræðuefnum janúargluggans.