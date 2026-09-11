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DV
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Líkur á að hann vilji fara frá Arsenal í janúar - Tvö stórlið hafa áhuga

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 11. september 2026 17:00
Getty Images

Martin Zubimendi gæti óskað eftir því að yfirgefa Arsenal í janúar eftir að hafa misst sæti sitt í byrjunarliði félagsins.

Samkvæmt TeamTalk fylgjast bæði Chelsea og Real Madrid með stöðu spænska miðjumannsins, sem er 27 ára.

Zubimendi hefur ekki verið jafn fastur maður í byrjunarliði Arsenal að undanförnu og óvissa er því sögð ríkja um framtíð hans hjá félaginu.

Ef staða hans breytist ekki á næstu mánuðum er talið mögulegt að hann þrýsti á um félagaskipti þegar janúarglugginn opnar.

Chelsea gæti þá reynt að halda honum í ensku úrvalsdeildinni, en áhugi Real Madrid gæti einnig reynst freistandi fyrir spænska landsliðsmanninn.

Framtíð Zubimendi gæti því orðið eitt af umræðuefnum janúargluggans.

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