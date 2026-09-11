Læti urðu fyrir utan Old Trafford í gær - Goðsögn las yfir ósáttum stuðningsmönnum

Darren Fletcher, þjálfari U18 ára liðs Manchester United, lenti í orðaskiptum við stuðningsmann eftir 4-0 sigur liðsins á Sabah í Meistaradeildinni á fimmtudagskvöld.
Myndband sem dreift var á samfélagsmiðlum sýndi Fletcher ganga að hópi stuðningsmanna sem biðu við liðsrútur United eftir leikinn. Einn stuðningsmaður hafði verið ósáttur við að leikmenn stoppuðu ekki til að gefa eiginhandaráritanir og er sagður hafa beitt þá óviðeigandi orðalagi.
Fletcher var ekki sáttur. „Heyrðu, það skiptir engu máli. Þú getur ekki talað svona,“ sagði hann áður en hann benti á stuðningsmanninn og bætti við.
„Þú ert ástæðan fyrir því að menn skrifa ekki undir. Þú ert ástæðan.“
Aðrir stuðningsmenn tóku undir með Fletcher og kölluðu „legend“ þegar hann gekk í burtu.
United hefur á undanförnum árum haft áhyggjur af svokölluðum atvinnu-áritanasöfnurum sem safna undirskriftum leikmanna í miklu magni til endursölu.
United vann leikinn 4-0 með mörkum Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko og Lisandro Martinez.
Darren Fletcher put a fan in his place after the Sabah game. The fan was abusive towards players when they didnt stop.#mufc pic.twitter.com/F7xySUClpW
— StrettyEnd (@_StrettyEnd) September 10, 2026