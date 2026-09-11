Kom öllum í opna skjöldu og sagði upp eftir leik - Leikmenn grunlausir og forsetinn bannar honum að hætta

Ismail Kartal hefur sagt starfi sínu lausu sem stjóri Fenerbahce en forseti félagsins neitar að samþykkja uppsögnina.
Kartal tilkynnti ákvörðun sína aðeins nokkrum mínútum eftir 1-1 jafntefli gegn Roma í Meistaradeildinni í gær. Hann tók við Fenerbahce í fjórða sinn í sumar og kom liðinu í Meistaradeildina í fyrsta sinn í 18 ár.
„Frá og með þessu kvöldi segi ég starfi mínu lausu. Ég tók þessa ákvörðun til að greiða götu félagsins,“ sagði Kartal og bætti við að hann hygðist aldrei snúa aftur.
Aziz Yildirim, forseti Fenerbahce, tók hins vegar fyrir brottför hans skömmu síðar.
„Ismail Kartal er enn við stjórnvölinn. Ég sagði að hann myndi halda áfram og þar við situr. Við erum fjölskylda,“ sagði Yildirim.
Kartal mun meðal annars hafa nefnt gríðarlega pressu í starfinu og atvik í leiknum þar sem flösku var kastað úr stúkunni lenti á honum sem ástæður uppsagnarinnar. Viðkomandi stuðningsmaður hefur verið fundinn og settur í bann frá heimavelli Fenerbahce.
Uppsögnin kom leikmönnum liðsins algjörlega í opna skjöldu. „Hvað meinarðu, sagði hann upp? Ég vissi þetta ekki,“ sagði Archie Brown þegar honum var greint frá tíðindunum eftir leik.