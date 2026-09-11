Iraola tjáir sig um meiðslin á Barcola og Gakpo - Óvissa með þann hollenska

Andoni Iraola, stjóri Liverpool, gaf í dag nýjustu upplýsingar um meiðslastöðu Bradley Barcola og Cody Gakpo fyrir leik liðsins gegn Fulham á laugardag.
Barcola þurfti að glíma við krampa en Iraola segir ekkert benda til þess að um meiðsli sé að ræða. Hann býst því við að Frakkinn verði leikfær ef allt gengur samkvæmt áætlun.
„Barcola var bara með krampa. Við þurfum að meta hvernig hann er í dag, en það eru engin meiðsli. Ég held að hann verði klár ef allt gengur eðlilega,“ sagði Iraola.
Meiri óvissa ríkir hins vegar um Gakpo. Hollendingurinn verður prófaður á æfingu og þá kemur í ljós hvort hann verður tilbúinn fyrir leikinn eða þurfi að bíða lengur.
„Við reynum á hann í dag og sjáum hvort hann verður klár fyrir morgundaginn eða hvort við þurfum að bíða fram að næsta leik.“
Liverpool tekur á móti Fulham á laugardag klukkan 15:00.