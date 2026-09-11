Greindi frá því að hann hefði verið að glíma við krabbamein - Setur lífið í annað samhengi

Grant McCann, stjóri Doncaster Rovers, hefur greint frá því að hann hafi greinst með illkynja sortuæxli í húð á síðasta ári.
Hinn 46 ára gamli McCann ræddi veikindin þegar hann var spurður út í pressuna sem fylgir starfi knattspyrnustjóra. Hann hefur náð fullum bata eftir meðferð en segir reynsluna hafa sett fótboltann í allt annað samhengi.
„Ef við ætlum að tala um pressu þá er pressa þegar læknir kemur á æfingasvæðið og segir þér að þú sért með illkynja sortuæxli. Það er pressa,“ sagði McCann.
McCann segir að staðan hefði getað orðið afar alvarleg hefði krabbameinið ekki fundist svo snemma.
Doncaster hefur byrjað tímabilið illa og er án sigurs eftir fyrstu fimm leiki sína í C-deildinni. McCann segist þó líta öðruvísi á pressuna sem fylgir slíkum úrslitum eftir veikindin.
„Pressa fyrir mér er að ganga úr skugga um að ég sé í lagi og fjölskyldan mín líka. Þegar ég kem hingað vil ég gera það með bros á vör.“