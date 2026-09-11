Endalok Todd Boehly hjá Chelsea nálgast

Todd Boehly gæti verið á leið út úr eigendahópi Chelsea en hann er sagður í viðræðum um að selja minnihluta sinn í félaginu.
Boehly, Mark Walter og Hansjörg Wyss eiga samanlagt 38,5 prósenta hlut í Chelsea, en Clearlake Capital, undir forystu Behdad Eghbali og Jose E. Feliciano, á 61,5 prósent.
Samkvæmt Daily Mail eru bæði Boehly og Walter langt komin í viðræðum um sölu sinna hluta. Afstaða Wyss liggur hins vegar ekki fyrir.
Verði allir þrír minnihlutaeigendur keyptir út gæti Clearlake Capital tekið full yfirráð yfir Chelsea.
Boehly var áberandi andlit yfirtökunnar á Chelsea árið 2022 og er stjórnarformaður félagsins. Eghbali hefur þó verið mun meira viðloðandi daglegan rekstur undanfarin ár og verið í nánu sambandi við íþróttastjórn félagsins.
Eigendahópurinn keypti Chelsea fyrir 2,5 milljarða punda árið 2022 og skuldbatt sig jafnframt til að fjárfesta 1,75 milljarða punda til viðbótar.
Um tíma hafa verið uppi sögusagnir um stirð samskipti Boehly og Eghbali og mögulegt uppgjör milli þeirra. Nú virðist sem Boehly gæti loks verið á leið frá félaginu.