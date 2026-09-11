Eitthvað verði að breytast eftir mikið kvart og kvein - „Þetta er bara ekki gott“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt sem skiptir máli í Íþróttavikunni á 433/DV.
Stjarnan og stjórnendur Bestu deildarinnar hafa fengið mikið last í kjölfar þess að síðustu leikir karla- og kvennaliðs félagsins voru spilaðir inni í Miðgarði vegna framkvæmda.
„Í byrjun móts var maður brjálaður yfir því að það væri spilað í Akraneshöllinni. Þetta er engu skárra og sennilega versta knatthúsið til að hýsa leik í efstu deild,“ sagði Hörður.
„Sem æfingahús er þetta geðveikt en áhorfendur eru í hræðilegri stöðu, það eru svalir yfir vellinum og þú þarft að hanga á handriðinu til að sjá allan völlinn. Aðstaðan til myndatöku er enginn, þetta er bara ekki gott.
Það á bara að fara á varavöll. Stjarnan hefði bara átt að spila í Kórnum eða skella sér upp í Árbæ, Smárann eða hvert sem er.“
Þátturinn er í spilaranum.