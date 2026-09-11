City fær miklu meiri tíma í undirbúning - „Þetta snýst bara um að aðlagast“

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Manchester City, telur að Manchester United verði fullkomlega tilbúið þegar liðin mætast í grannaslag á sunnudag.
City hefur fengið tveimur dögum lengri tíma til undirbúnings fyrir leikinn og var Maresca spurður hvort það gæti reynst hans liði forskot.
Ítalinn gerði lítið úr því og benti á að svipaðar aðstæður kæmu reglulega upp hjá stórliðum.
„Þetta gerðist á síðustu leiktíð þegar félagið spilaði við Napoli og svo Arsenal tveimur dögum síðar. Stundum gerist þetta,“ sagði Maresca.
„Ég efast ekkert um að United verði tilbúið. Þetta snýst bara um að aðlagast.“
Maresca sagði enn fremur að þétt leikjadagskrá væri einfaldlega hluti af tilverunni hjá liðunum.
„Þetta gerðist hjá okkur á síðustu leiktíð, hjá þeim núna og á næstu leiktíð gerist þetta hjá einhverjum öðrum.“
Manchester United og Manchester City eigast við á sunnudag klukkan 15:30.