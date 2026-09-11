Carragher segir þetta vandamál United undir stjórn Carrick

Jamie Carragher hefur efasemdir um leikstíl Manchester United undir stjórn Michael Carrick og segir liðið enn treysta of mikið á Bruno Fernandes.
Carrick fékk starfið til frambúðar í sumar eftir góða frammistöðu sem bráðabirgðastjóri á síðasta tímabili. Carragher segir þó enn erfitt að átta sig á nákvæmlega hvers konar stjóri hann sé.
„Maresca, Alonso og Iraola hafa allir mótað skýran leikstíl og því er auðveldara að skilgreina þá. Enn sem komið er er erfitt að skilgreina fótbolta Carrick,“ skrifaði Carragher í The Telegraph.
Carragher telur United fyrst og fremst sterkt skyndisóknarlið en að það þurfi meira til að ná stöðugum árangri.
„United er sterkt í skyndisóknum og það hefur verið grunnurinn að bestu úrslitum liðsins undanfarin ár. Sem lið treystir það hins vegar enn allt of mikið á Bruno Fernandes.“
Carrick fær stórt próf um helgina þegar United mætir Manchester City í grannaslag.