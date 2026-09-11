Breiðablik er bikarmeistari árið 2026 eftir spennandi lokamínútur

Breiðablik er bikarmeistari árið 2026 eftir sigur á Aftureldingu í úrslitaleik á Laugardalsvelli í kvöld.
Blikar byrjuðu af krafti og Höskuldur Gunnlaugsson kom þeim yfir snemma leiks með góðu skoti.
Kristófer Ingi Kristinsson bætti við marki fyrir Kópavogsliðið þegar fimm mínútur lifðu fyrri hálfleiks og tveggja marka forysta í hléi var sanngjörn.
Mosfellingar komu hins vegar mun sterkari inn í seinni hálfleik og unnu á þegar á hann leið. Þá virkuðu skiptingar Magnús Más þjálfara vel.
Það skilaði sér í marki á 78. mínútu. Mun það mark að öllum líkindum vera skráð sem sjálfsmark á Óla Val Ómarsson.
Afturelding fékk færi til að jafna en allt kom fyrir ekki. Breiðablik er bikarmeistari árið 2026. Þetta er í annað skiptið sem Blikar hafna titlinum, en síðast gerðu þeir það árið 2009.
Jafnframt tryggir liðið sér Evrópusæti á næstu leiktíð, en liðið byrjar í 1. umferð Evrópudeildarinnar og að minnsta kosti tvö Evrópueinvígi því tryggð næsta sumar.