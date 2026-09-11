Arteta steinhissa á ummælum Jesus

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, segist hafa verið mjög hissa á ummælum Gabriel Jesus um að hann hafi verið frystur út úr aðalliðinu áður en hann yfirgaf félagið í sumar.
Jesus, sem gekk til liðs við Barcelona fyrir um 8,6 milljónir punda, hélt því fram að hann hefði skyndilega verið látinn æfa einn og að enginn hjá Arsenal hefði útskýrt stöðuna fyrir honum.
Arteta segir þá lýsingu ekki samræmast sinni upplifun og kveðst hafa rætt einslega við Brasilíumanninn áður en ákvörðunin var tekin.
„Ég var mjög hissa, sérstaklega þar sem ég átti einstaklingssamtal við Gabriel í búningsklefanum,“ sagði Arteta.
Spánverjinn bætti við að stundum þyrfti knattspyrnustjóri að færa leikmönnum slæmar fréttir og taka að sér hlutverk „vonda kallsins“.
Jesus skoraði 32 mörk í 123 leikjum fyrir Arsenal en dvöl hans hjá félaginu einkenndist töluvert af meiðslum.
Arteta vonast þó til þess að engin illindi verði á milli þeirra til framtíðar. Hann nefndi Leandro Trossard sem dæmi, en Belginn yfirgaf einnig Arsenal í sumar og fékk hlýjar móttökur þegar hann sneri aftur á Emirates sem gestur.
Arteta sagðist vona að samband félagsins við Jesus yrði með sama hætti þegar fram líða stundir.