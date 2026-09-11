Algjört hrun í starfi á nokkrum árum - Hefur kostað 13 milljarða en er nú í tómu veseni

Aaron Ramsdale hefur upplifað ótrúlegar sveiflur á ferli sínum undanfarin ár. Fyrir aðeins fáeinum árum var hann aðalmarkvörður Arsenal, ensku landsliðsmarkvörður og valinn í lið ársins hjá PFA. Nú virðist hann hins vegar vera orðinn fjórði kostur í marki Southampton í Championship-deildinni.
Ramsdale, sem er 28 ára, hefur lengi verið þekktur fyrir sterkan persónuleika sinn og óhefðbundna nálgun inni á vellinum. Frá fyrstu árum ferilsins hefur hann átt í samskiptum við stuðningsmenn á meðan leik stendur, hvort sem það er með gríni, orðaskiptum eða því að taka þátt í söngvum þeirra.
Hann hefur sjálfur sagt að þetta sé leið hans til að halda einbeitingu í leikjum. Ramsdale viðurkenndi fyrir nokkrum árum að honum reynist erfitt að halda fullri einbeitingu í 90 mínútur og að samskipti við áhorfendur hjálpi honum að „endurstilla“ hugann.
Sú aðferð virtist lengi virka.
Ramsdale vann sér inn sæti í enska landsliðshópnum, var með á stórmótum og varð aðalmarkvörður Arsenal. Hann var meðal mikilvægustu leikmanna liðsins þegar Arsenal veitti Manchester City harða keppni um Englandsmeistaratitilinn og var valinn í lið ársins hjá PFA árið 2023.
Missti sætið hjá Arsenal
Í maí 2023 skrifaði Ramsdale undir nýjan langtímasamning við Arsenal og lýsti því yfir að hann vildi vera markvörður félagsins næsta áratuginn.
Aðeins nokkrum mánuðum síðar breyttist staða hans hins vegar gjörsamlega.
Arsenal fékk David Raya á láni frá Brentford og Spánverjinn vann fljótlega sætið af Ramsdale. Mikel Arteta hélt því fram að hann liti ekki á markverði sína sem skýrt númer eitt og tvö, en í reynd varð Raya óumdeildur aðalmarkvörður.
Það tók á Ramsdale. Faðir hans sagði síðar opinberlega að sonur sinn hefði „misst brosið“. Innan Arsenal var Ramsdale þó áfram vel liðinn. Honum var lýst sem frábærum markverði og einstaklega vinsælum liðsfélaga, en forráðamenn félagsins töldu einfaldlega að Raya væri betri kostur.
Sumarið 2024 yfirgaf Ramsdale Arsenal og gekk til liðs við Southampton í samningi sem gat orðið allt að 25 milljóna punda virði.
Hann hafði þá gert það skýrt að hann vildi spila reglulega. „Sem krakki vildi ég spila fótbolta, ekki sitja á bekknum,“ sagði Ramsdale eftir félagaskiptin.
Lánaður til Newcastle
Dvölin hjá Southampton þróaðist þó ekki eins og vonast hafði verið eftir og síðar fór Ramsdale á láni til Newcastle.
Newcastle greiddi í kringum fjórar milljónir punda fyrir lánssamninginn og hafði möguleika á að kaupa hann að lánstímanum loknum.
Ramsdale varð fljótt vinsæll innan leikmannahópsins, eins og hann hefur gjarnan gert á fyrri stöðum. Hann fékk einnig tækifæri á stærsta sviðinu og stóð meðal annars í marki Newcastle gegn Barcelona á Camp Nou í Meistaradeildinni.
Frammistaðan á vellinum var þó ekki nægilega sannfærandi til að Newcastle nýtti kaupréttinn. Samkvæmt enskum fjölmiðlum töldu forráðamenn Newcastle kaupverðið sem fylgdi samningnum vera töluvert hærra en raunverulegt markaðsvirði leikmannsins.
Ramsdale sneri því aftur til Southampton í sumar.
Southampton búið að velja nýtt markmannsteymi
Vandamálið var að Southampton hafði nánast skipulagt framtíð sína með það í huga að Ramsdale færi annað.
Daniel Peretz kom fyrst til félagsins á láni frá Bayern München og var síðan keyptur í sumar fyrir um sex milljónir punda. Hann hefur staðið sig vel og er nú fyrsti kostur Tonda Eckert, stjóra Southampton.
George Long, sem einnig kom til félagsins á meðan Ramsdale var hjá Newcastle, hefur verið skilgreindur sem annar markvörður. Þá fékk Southampton hinn 37 ára gamla Jamie Jones til félagsins sem reyndan þriðja markvörð og leiðbeinanda fyrir hina.
Það þýðir að Ramsdale, fyrrum aðalmarkvörður Arsenal og landsliðsmaður Englands, er í raun fjórði í goggunarröðinni hjá liði í næstefstu deild. Það er ótrúleg staða þegar horft er til þess að samanlagðar félagaskiptaupphæðir á ferli hans nema hátt í 80 milljónum punda.
Spilaði fyrir U21-liðið fyrir framan 246 manns
Staðan varð sérstaklega áberandi þegar Ramsdale bað sjálfur um að fá að spila með U21-liði Southampton í leik gegn Blackburn.
Leikurinn fór fram á heimavelli Eastleigh og opinber mæting var aðeins 246 manns. Fáeinum mánuðum áður hafði Ramsdale spilað á Camp Nou fyrir framan tæplega 60 þúsund áhorfendur í Meistaradeildinni.
Mótsögnin gat vart verið meiri. Hann hefur ekki verið í leikmannahópi aðalliðsins á þessari leiktíð en æfir áfram með liðinu og heimildir enskra fjölmiðla herma að samband hans við Eckert sé gott.
Stjórinn hefur sjálfur viðurkennt að þeir hafi átt hreinskilin samtöl yfir sumarið en ekkert bendir til þess að Ramsdale hafi verið sagt að hann eigi enga framtíð hjá félaginu.
Hafnaði áhuga frá nokkrum löndum
Ramsdale átti möguleika á að fara annað í sumar. Áhugi var sagður vera til staðar frá Skotlandi, Spáni og Þýskalandi, auk félaga á Ítalíu á borð við Como og Torino.
Leeds hafði einnig Ramsdale á sínum lista ef félagið næði ekki öðrum markvarðarmarkmiðum sínum og möguleg endurkoma til Bournemouth var rædd.
Ramsdale vildi hins vegar ekki færa sig um set að nauðsynjalausu. Hann hafði þegar skipt oft um félag á skömmum tíma og fjölskylda hans býr í Bournemouth. Eiginkona hans hafði auk þess nýlega eignast barn og Ramsdale hafði takmarkaðan áhuga á því að fara erlendis.
Hann vildi heldur ekki fara til stórliðs þar sem hann yrði aðeins varamarkvörður eða til liðs í úrvalsdeild sem væri líklegt til að berjast gegn falli.
Því varð hann áfram hjá Southampton.
Telur enn að tækifærið komi
Þrátt fyrir allt hefur Ramsdale ekki gefist upp. Southampton skráði hann í 25 manna leikmannahóp félagsins fyrir tímabilið og hann hefur tekið meiri þátt í starfi aðalliðsins undanfarnar vikur.
Þeir sem eru nálægt félaginu telja jafnvel að ef Peretz meiðist gæti Ramsdale farið beint inn í byrjunarliðið í stað þess að Long eða Jones fengju tækifærið. Fólk í kringum Ramsdale lítur því ekki á stöðuna sem endanlega. Markvörðurinn sjálfur er sagður sannfærður um að hann eigi enn stórt hlutverk eftir að leika í tilraun Southampton til að komast aftur upp í úrvalsdeildina.
Ferill Ramsdale hefur áður einkennst af því að hann hafi þurft að bregðast við mótlæti. Hann féll úr úrvalsdeildinni með Bournemouth, Sheffield United og Southampton en var valinn leikmaður ársins hjá tveimur fyrrnefndu félögunum þrátt fyrir fallið.
Nú stendur hann frammi fyrir enn einni áskoruninni. Fyrir skömmu var hann einn hæst skrifaði enski markvörðurinn, númer eitt hjá Arsenal og fastamaður í landsliðshóp Englands.
Í dag bíður hann eftir tækifæri hjá Southampton í Championship. Spurningin er hvort Ramsdale nái enn einu sinni að vinna sig aftur upp í sviðsljósið.