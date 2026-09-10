Vill að Chelsea verði svipt titlinum frá 2017 - „Við kepptum ekki eftir sömu reglum“

Mauricio Pochettino segir að Chelsea eigi að vera svipt Englandsmeistaratitlinum frá tímabilinu 2016-17 og að Tottenham, sem hafnaði í öðru sæti, eigi að fá titilinn.
Chelsea varð meistari undir stjórn Antonio Conte en félagið hefur síðan viðurkennt brot vegna leynilegra greiðslna upp á meira en 47 milljónir punda til óskráðra umboðsmanna og þriðju aðila.
„Við ættum að hafa unnið einn titil, einn Premier League-titil. Okkur hefði átt að vera dæmdur hann,“ sagði Pochettino.
„Við áttum skilið að verða meistarar það ár. Við kepptum ekki eftir sömu reglum.“
Argentínumaðurinn, sem stýrði Tottenham á þessum tíma, líkti málinu við Ólympíuleikana þar sem silfurverðlaunahafi fær gullið ef sigurvegarinn er dæmdur úr leik.
„Kannski hefðum við getað keypt leikmenn sem hefðu gert liðið betra eða skorað fleiri mörk ef sömu reglur hefðu gilt.“
Pochettino sagðist ekki óttast að segja skoðun sína. „Chelsea-stuðningsmenn verða reiðir við mig en ef Tottenham hefði brotið reglurnar myndi ég segja að við ættum ekki skilið titilinn.“
Tottenham fékk 86 stig þetta tímabil og skoraði jafnframt 86 mörk.