Vilhjálmur Bretaprins setur mikilvægt verkefni á laggirnar

Vilhjálmur Bretaprins hefur hrundið af stað nýju átaki sem snýst um að gera sjálfsvígsforvarnir að föstum hluta íþróttastarfs í Bretlandi.
Verkefnið nefnist „On Your Side“ og að því standa yfir 70 samtök, þar á meðal enska knattspyrnusambandið og enska úrvalsdeildin. Fjöldi þekktra nafna hafa þá hjálpað til við að auglýsa það.
Markmiðið er að fólk innan íþróttahreyfingarinnar geti betur komið auga á einstaklinga í vanda og hjálpað þeim að fá viðeigandi stuðning.
Átakið er kynnt formlega á heimavelli Everton í dag, 10. september, á alþjóðlegum degi sjálfsvígsforvarna.