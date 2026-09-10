Útskýrir loksins af hverju Barcelona tók Gordon frekar en Rashford

Deco, íþróttastjóri Barcelona, hefur útskýrt af hverju félagið ákvað að kaupa Anthony Gordon frá Newcastle í sumar í stað þess að ganga frá kaupum á Marcus Rashford.
Barcelona gat keypt Rashford fyrir 26 milljónir punda eftir lánsdvöl hans hjá félaginu á síðasta tímabili en valdi þess í stað Gordon, sem kostaði 70 milljónir punda.
„Eitt af því sem við sáum í fyrra var að þegar Raphinha var ekki með virtist orkan í liðinu minnka,“ sagði Deco við Marca.
„Við skoðuðum marga kantmenn en það er nánast ómögulegt að kaupa leikmenn úr ensku úrvalsdeildinni þegar maður sér upphæðirnar. Gordon var leikmannstýpan sem hentaði okkur best.“
Gordon hefur byrjað mjög vel á Spáni og er kominn með fimm stoðsendingar í fjórum deildarleikjum.
Barcelona styrkti hópinn verulega í sumar og fékk meðal annars Rodri, Bernardo Silva, Gabriel Jesus og Karim Adeyemi.
Liðið hefur unnið alla fjóra deildarleiki sína og situr á toppi La Liga.