United og Liverpool á eftir miðverði Juventus - Fáanlegur á nokkuð viðráðanlegu verði

Manchester United er sagt leiða kapphlaupið um Pierre Kalulu, varnarmann ítalska stórliðsins Juventus.
Liverpool og Tottenham hafa einnig augastað á þessum 26 ára gamla Frakka en United er líklegasti áfangastaðurinn sem stendur.
Kalulu er samningsbundinn Juventus til ársins 2029 og ítalska félagið vinnur að því að endursemja við hann. Félagið ku þó vera opið fyrir því að selja á meira en 40 milljónir punda.
Kalulu getur spilað bæði sem miðvörður og hægri bakvörður og heillar sú fjölhæfni einnig ensku stórliðin.