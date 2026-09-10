Sydney Sweeney kviknakin í nýrri auglýsingu sem setur allt á hliðina - Myndband

Sydney Sweeney hefur vakið mikla athygli fyrir djarfa auglýsingu fyrir íþróttaveðmálafyrirtækið Novig.
Þessi 28 ára gamla leikkona kemur þar fram nakin að mestu leyti en boltar, markmannshanskar og annar íþróttabúnaður eru notaðir til að hylja hana. Sweeney spilar meðal annars knattspyrnu, tennis, íshokkí og golf í auglýsingunni.
„Heldurðu að þú þekkir íþróttir? Sannaðu það,“ segir Sweeney en skilaboð Novig eru að þar sé eingöngu hægt að spá fyrir um íþróttir en ekki stjórnmál, stríð eða dauðsföll.
Sweeney á sjálf hlut í Novig og tók virkan þátt í að skapa auglýsinguna. Myndbandið vakti fljótt mikla athygli á samfélagsmiðlum og fékk til að mynda yfir þrjár milljónir áhorfa á X á fyrstu tólf klukkustundunum.