Svona verður dagskráin í enska yfir jól og áramót

Leiktímar í ensku úrvalsdeildinni yfir jól og áramót hafa verið færðir til vegna sjónvarpsútsendinga hjá Sky Sports og TNT Sports.
Athygli vekur að stórleikur Newcastle og Manchester City á St. James' Park á öðrum í jólum hefst ekki fyrr en klukkan 20:00 að staðartíma, sem gæti gert ferðalag stuðningsmanna City töluvert erfiðara.
Liverpool heimsækir Hull sama dag klukkan 17:30, en Aston Villa og Leeds mætast klukkan 12:30.
Daginn eftir tekur Coventry á móti Chelsea, Manchester United fær Nottingham Forest í heimsókn og Arsenal fer til Crystal Palace.
Mikið verður um sjónvarpsleiki í lok desember og byrjun janúar, þar sem Sky Sports mun sýna fjölda leikja á tímabilinu 29. desember til 7. janúar.
Chelsea og Newcastle mætast 3. janúar, Manchester City fær Tottenham í heimsókn sama dag og Manchester United tekur á móti Newcastle 7. janúar.
Laugardagur 26. desember
12:30 Aston Villa - Leeds
Everton - Sunderland
Fulham - Brighton
Ipswich - Brentford
Tottenham - Bournemouth
17:30 Hull - Liverpool
20:00 Newcastle - Manchester City
Sunnudagur 27. desember
14:00 Coventry - Chelsea
16:30 Manchester United - Nottingham Forest
19:00 Crystal Palace - Arsenal
Þriðjudagur 29. desember
19:30 Hull - Leeds
19:30 Tottenham - Brighton
20:15 Everton - Manchester City
Miðvikudagur 30. desember
19:30 Coventry - Brentford
19:30 Crystal Palace - Bournemouth
19:30 Fulham - Arsenal
19:30 Manchester United - Sunderland
19:30 Newcastle - Nottingham Forest
20:15 Aston Villa - Liverpool
20:15 Ipswich - Chelsea
Föstudagur 1. janúar 2027
20:00 Leeds - Everton
Laugardagur 2. janúar 2027
12:30 Brighton - Manchester United
Arsenal - Ipswich
Brentford - Crystal Palace
Liverpool - Coventry
Nottingham Forest - Fulham
Sunderland - Hull
17:30 Bournemouth - Aston Villa
Sunnudagur 3. janúar 2027
14:00 Chelsea - Newcastle
16:30 Manchester City - Tottenham
Þriðjudagur 5. janúar 2027
19:30 Arsenal - Brentford
19:30 Brighton - Bournemouth
19:30 Everton - Aston Villa
19:30 Nottingham Forest - Hull
20:15 Sunderland - Liverpool
Miðvikudagur 6. janúar 2027
19:30 Crystal Palace - Chelsea
19:30 Fulham - Tottenham
19:30 Ipswich - Coventry
20:15 Leeds - Manchester City
Fimmtudagur 7. janúar 2027
20:00 Manchester United - Newcastle