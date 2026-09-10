Steinhissa á vali fréttamanna - „Ég trúi þessu ekki, þetta er galið“

Morgan Rogers gerði góðlátlegt grín að því að Cole Palmer skyldi vera valinn maður leiksins eftir 6-3 sigur Chelsea á Leeds í enska deildabikarnum.
Chelsea var 2-0 undir í hálfleik en Rogers og Palmer komu báðir inn á í hálfleik og áttu stóran þátt í endurkomunni.
Palmer skoraði tvö mörk á þremur mínútum, þar af eitt úr vítaspyrnu, en Rogers lagði upp þrjú mörk fyrir liðsfélaga sína.
„Vinur, ég var með fjórar stoðsendingar. Ég trúi þessu ekki, þetta er galið, hann skoraði úr víti,“ sagði Rogers eftir leik.
Palmer svaraði. „Ég kom endurkomunni af stað. Ég skal hrósa þér og segja að þú hefðir átt að fá þetta.“
Rogers hélt áfram í sama létta tón. „Þetta er galið. Ekki nefna mig, ég er bara áhorfandi. Þetta er glæpsamlegt.“
Þegar hann var spurður hvort hann myndi afhenda Palmer verðlaunin svaraði hann. „Því miður, já. Þetta er eitthvað skrýtið samt.“
Rogers sagði jafnframt að hann nyti sín mjög vel hjá Chelsea og hrósaði bæði leikmannahópnum og þjálfarateyminu.