Skiptir um kærustur eins og nærbuxur: Er moldríkur - „Mér finnst gaman að eiga kærustur“

Alexandre Pato er á leið inn í eigendahóp enska D-deildarfélagsins Northampton Town eftir litríkan feril innan sem utan vallar.
Hinn 37 ára gamli Brasilíumaður var á sínum tíma talinn einn efnilegasti knattspyrnumaður heims og lék meðal annars með AC Milan og Chelsea. Hann lék þó aðeins tvo leiki fyrir Chelsea á lánssamningi árið 2016 og skoraði eitt mark.
Fjárfestingahópur Pato, Sports Alpha Capital, hefur nú fengið samþykki fyrir yfirtöku á Northampton og Pato verður stór hluthafi í félaginu.
Pato hefur jafnframt vakið mikla athygli fyrir einkalíf sitt í gegnum tíðina. Hann sagði sjálfur eitt sinn. „Mér finnst gaman að eiga kærustur.“
Hann giftist fyrirsætunni Sthefany Brito árið 2009 en hjónabandið entist aðeins í níu mánuði. Síðar átti hann í sambandi við fegustu konu Brasilíu , Debora Lyra, sem hélt því síðar fram að Pato hefði haldið fram hjá henni með Barböru Berlusconi, dóttur þáverandi eiganda AC Milan, Silvio Berlusconi.
Pato og Barbara voru saman í rúm tvö ár áður en sambandinu lauk. Hann átti síðar í þriggja ára sambandi við fyrirsætuna og sjónvarpskonuna Fiorella Mattheis.
Pato kynntist síðan Rebecu Abravanel árið 2018. Þau giftu sig ári síðar og eignuðust son saman.
Pato hefur sagt að fjölskyldulífið hafi breytt forgangsröðun hans og að hann líti nú á sjálfan sig sem sigurvegara í lífinu, jafnvel þótt hann hafi aldrei orðið besti knattspyrnumaður heims.