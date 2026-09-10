Skiltið fræga af Anfield seldist á uppsprengdu verði

Upprunalega „This is Anfield“-skiltið úr leikmannagöngunum á Anfield hefur verið selt á uppboði fyrir 115 þúsund pund, langt umfram upphaflegt verðmat.
Skiltið var fyrst hengt upp árið 1972 eftir hugmynd frá vallarstarfsmanni Liverpool. Tilgangurinn var að minna leikmenn Liverpool á kröfurnar hjá félaginu og um leið hafa sálræn áhrif á mótherjana.
Bill Shankly hafnaði upphaflega orðalaginu „Welcome To Anfield“ þar sem honum þótti það of vinsamlegt og því varð „This is Anfield“ fyrir valinu.
Uppboðshaldararnir hjá Budds höfðu áætlað að skiltið færi á 10-15 þúsund pund, en lokaboðið varð 115 þúsund. Með þóknun og virðisaukaskatti nam heildarkostnaðurinn 149.500 pundum.
Lengi var talið að skiltið hefði verið tekið niður 1974, en ljósmyndir benda til þess að það hafi hangið áfram til 1979.
Það var því til staðar þegar Liverpool vann fyrstu tvo Evrópumeistaratitla sína og þrjá Englandsmeistaratitla til viðbótar.
Skiltið varð síðar í einkaeigu og hefur meðal annars hangið á bar hótels á Mön.