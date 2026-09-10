Sjáðu myndbandið: Nýr leikvangur Barcelona míglak

Blaðamenn fengu heldur betur að kenna á því í úrhellinu á Camp Nou þegar Barcelona tók á móti Feyenoord í Meistaradeildinni í gær.
Þrátt fyrir 1,5 milljarða evra endurbætur sem standa yfir á leikvanginum lak þakið yfir fjölmiðlastúkunni og vatn safnaðist í vinnuaðstöðu blaðamanna.
Mikos Gouka, blaðamaður hollenska blaðsins Algemeen Dagblad, birti myndband af aðstæðunum og má sjá það hér neðar.
Camp Nou er enn langt frá því að vera fullkláraður þrátt fyrir umfangsmiklar framkvæmdir. Barcelona sneri aftur á völlinn í nóvember í fyrra en tekur hann aðeins um 62 þúsund áhorfendur sem stendur, samanborið við 105 þúsund þegar hann verður fullkláraður.
Barcelona vann leikinn í gær 5-1.
Perstribune Camp Nou. #barfey pic.twitter.com/Cry3ssEJ1i
— Mikos Gouka (@MikosGouka) September 9, 2026