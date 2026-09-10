Sjáðu afar umdeilda dómgæslu í Njarðvík sem margir eru brjálaðir yfir

Njarðvíkingar vildu fá eitthvað fyrir sinn snúð þegar Þórhallur Ísak Guðmundsson í marki Þróttara óð út úr markinu og braut á sóknarmanninum Oumar Diouck í umspilsleik liðanna í gær.
Um fyrri leik liðanna í undanúrslitum umspilsins um að fara upp í Bestu deildina var að ræða og vann Þróttur 0-1. Áðurnefnt atvik átti sér stað strax í upphafi leiks en Gunnar Freyr dómari dæmdi ekkert.
Njarðvíkingar eru vægast sagt ósáttir, en atvikið má sjá hér að neðan. Seinni leikur liðanna fer svo fram á sunnudag.
Leikur Njarðvíkur og Þróttar fór af stað í fluggír en eftir rétt rúmar 90 sekúndur komst Oumar Diouck í gegnum vörn gestanna en Þórhallur Ísak í marki Þróttar virtist brjóta á honum, en Gunnar Freyr lét flautuna vera. Hvað finnst ykkur? pic.twitter.com/b9yGCn5Ulw
— Livey (@liveysport) September 9, 2026