Hafa samband
DV
433

Sjáðu afar umdeilda dómgæslu í Njarðvík sem margir eru brjálaðir yfir

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 10. september 2026 15:00

Njarðvíkingar vildu fá eitthvað fyrir sinn snúð þegar Þórhallur Ísak Guðmundsson í marki Þróttara óð út úr markinu og braut á sóknarmanninum Oumar Diouck í umspilsleik liðanna í gær.

Um fyrri leik liðanna í undanúrslitum umspilsins um að fara upp í Bestu deildina var að ræða og vann Þróttur 0-1. Áðurnefnt atvik átti sér stað strax í upphafi leiks en Gunnar Freyr dómari dæmdi ekkert.

Njarðvíkingar eru vægast sagt ósáttir, en atvikið má sjá hér að neðan. Seinni leikur liðanna fer svo fram á sunnudag.


 

Fleiri fréttir