Sakar dómarann um hroka - „Hann horfir á mig eins og ég hafi sparkað í köttinn hans“

Nathan Jones, knattspyrnustjóri Charlton, var afar ósáttur við línuvörðinn Bhupinder Gill eftir markalaust jafntefli gegn QPR í ensku B-deildinni.
Charlton taldi sig hafa komist yfir á 39. mínútu þegar Tyreece Campbell skoraði eftir sendingu frá Oliver Skipp. Markið var hins vegar dæmt af vegna rangstöðu, ákvörðun sem Jones taldi ranga.
„Þeir voru að dæma rangstöður hægri vinstri. Við áttum eitt mark sem var ekki rangstaða,“ sagði Jones við Sky Sports.
„Markið kom eftir frábæra skyndisókn, hann er réttstæður og þessi ákvörðun kostaði okkur þrjú stig.“
Jones gagnrýndi einnig framkomu línuvarðarins. „Hrokinn hjá línuverðinum er ótrúlegur. Hann horfir á mig eins og ég hafi sparkað í köttinn hans.“
„Hann gerði stærstu mistök kvöldsins og kostaði okkur leikinn. Svona er Championship-deildin, hún er grimm.“
Charlton fór upp í fimmta sæti deildarinnar með stiginu, en liðið hafði tapað 4-0 gegn Stoke um helgina þar sem Jones gagnrýndi einnig dómgæsluna harðlega.