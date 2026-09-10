Sagði óvænt upp störfum eftir jafntefli í Meistaradeildinni í kvöld

Ismail Kartal hefur sagt starfi sínu lausu sem þjálfari Fenerbahçe eftir 1-1 jafntefli liðsins gegn Roma í Meistaradeildinni í kvöld.
Fenerbahçe hefur byrjað tímabilið illa í Tyrklandi og þrýstingurinn á Kartal hefur aukist hratt síðustu vikur.
„Ég steig til hliðar úr starfi mínu í kvöld. Ég tók þessa ákvörðun til að greiða leiðina fyrir félagið mitt,“ sagði Kartal.
Hann bætti við að hann hefði tekið ákvörðunina á meðan enn væri hægt að snúa þróuninni við og tók skýrt fram að hann hygðist ekki snúa aftur í starfið síðar.
Jafnteflið gegn Roma reyndist því síðasti leikur Kartal við stjórnvölinn hjá félaginu.
Nú tekur við leit Fenerbahçe að nýjum þjálfara sem fær það verkefni að koma liðinu aftur á rétta braut eftir dapra byrjun á tímabilinu.