Rodri sér eftir ummælunum og biðst afsökunar

Rodri hefur beðist afsökunar á ummælum sínum um leikmenn Valencia eftir 5-0 sigur Barcelona á liðinu um síðustu helgi.
Sjónvarpsmyndavélar sýndu Rodri ræða við Pau Cubarsi og Raphinha á varamannabekknum og taldi sjónvarpsstöðin Movistar sig lesa af vörum hans að hann hefði sagt: „Þeir eru virkilega slakir. Þeir hafa ekki komist yfir miðlínuna.“
Ummælin vöktu töluverða gagnrýni á Spáni og var Rodri sakaður um að sýna Valencia vanvirðingu. Hann segist hafa haft samband við Jose Gaya, fyrirliða Valencia, og beðist afsökunar.
„Ég bað vin minn og félaga Jose Gaya afsökunar og einnig allan leikmannahópinn,“ sagði Rodri eftir 5-1 sigur Barcelona á Feyenoord í Meistaradeildinni í gær.
„Ég ætlaði aldrei að gera lítið úr neinum. Þvert á móti viljum við öll sjá Valencia komast aftur á þann stað sem félagið á heima. Þetta er eitt af stærstu félögum deildarinnar.“
Rodri benti jafnframt á að um einkasamtal hefði verið að ræða og ummælin tekin úr samhengi.
„Ég ætlaði aldrei að sýna neinum vanvirðingu. Ég bið Valencia afsökunar.“